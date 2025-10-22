Die Weltmeisterschaft im Darts knackt Jahr für Jahr Zuschauer- und Preisgeldrekorde. Für Familie Huss aus Neumünster (Schleswig-Holstein) ist Darts inzwischen mehr als ein Hobby. Vater Marco, Mutter Katrin und Tochter Hailey haben sich alle für das WDF World Masters, das am 29. Oktober in Budapest startet, qualifiziert und spielen in Ungarn mit den Besten der Darts-Elite.