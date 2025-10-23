20 Millionen Euro hat das Land Schleswig-Holstein aus dem Corona-Notkredit an die Kommunen ausgezahlt. Allerdings nicht für konkrete Maßnahmen gegen Corona, sondern etwa für Investitionen in den Radverkehr. Wie genau das Geld eingesetzt wurde, hat das Verkehrsministerium auf Anfrage der FDP nun offengelegt. In der Landeshauptstadt Kiel beispielsweise floss das Geld zum großen Teil in Radwege, aber auch in Dienst-E-Bikes für die Angestellten für 35.000 Euro. Die Begründung des Landes: Fahrradfahren sei gut fürs Immunsystem und schütze so vor Infekten.
