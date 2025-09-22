Mehr als 100 Golfer:innen haben am Wochenende in Gleidingen bei Hannover (Niedersachsen) ihre Schläger geschwungen. Nicolas Kiefer, ehemaliger Tennisprofi und leidenschaftlicher Golfspieler, hat bereits zum zehnten Mal zum Charity Turnier eingeladen, zu Gunsten der Aktion Kindertraum. Mehr als 20.000 Euro sind zusammen gekommen und die sollen unter anderem in einen Rollfiets investiert werden, ein Fahrrad mit Rollstuhl und speziellem Kindersitz. Das war der große Traum der kleinen Familie Wolk – und der wird jetzt wahr.
