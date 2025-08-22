Copy LinkCopy LinkShare on MessengerShare on Messenger

In Osnabrück (Niedersachsen) haben sich am Freitagabend die Delegierten zum Landesparteitag getroffen, um unter anderem einen neuen Landesvorsitzenden zu wählen. Amtsinhaber Sebastian Lechner ist der starke Mann in der Union. Der 44-Jährige wollte sich erneut wählen lassen. Bei der vergangenen Abstimmung erhielt er 88,5 Prozent aller Delegiertenstimmen.

SAT.1 REGIONAL-Reporter Yannik Thiele war vor Ort und während der Sendung live zugeschaltet. Er hat mit Sebastian Lechner über seine Ziele gesprochen.

