Vom 25. bis 28. September 2025 findet in Rendsburg (Schleswig-Holstein) die Caravan und Co statt. Die Messe präsentiert Aussteller:innen aus ganz Deutschland, Neuheiten der Camping-Branche, Shows, Vorträge und Live-Musik. Wohnmobil- und Caravan-Fans können Trends entdecken, Fahrzeuge direkt testen und Tipps und Inspirationen für ihre nächste Reise sammeln.