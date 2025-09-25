Copy LinkCopy LinkShare on WhatsappShare on WhatsappShare on MessengerShare on Messenger

Vom 25. bis 28. September 2025 findet in Rendsburg (Schleswig-Holstein) die Caravan und Co statt. Die Messe präsentiert Aussteller:innen aus ganz Deutschland, Neuheiten der Camping-Branche, Shows, Vorträge und Live-Musik. Wohnmobil- und Caravan-Fans können Trends entdecken, Fahrzeuge direkt testen und Tipps und Inspirationen für ihre nächste Reise sammeln.

Filmfest Hamburg 2025: 118 Filme aus 55 Ländern und zahlreiche Premieren

25.09.2025 18:31 Uhr

Vom heutigen Donnerstag bis zum 4. Oktober 2025 zeigt das Filmfest Hamburg wieder ein hochkarätiges Programm in den bekannten Festivalkinos Abaton, CinemaxX Dammtor, Metropolis, Passage und Studio-Kino....

Bundeswehr-Großübung „Red Storm Bravo“ in Hamburg gestartet

25.09.2025 17:32 Uhr

Am Donnerstag startete in Hamburg die großangelegte Militärübung „Red Storm Bravo“. Bis Samstag werden rund 500 Soldat:innen, Hubschrauber und Militärkonvois im Einsatz sein. Im Hafen, an der...

Döner-Streit beendet: Kein EU-Schutzstatus für türkische Spezialität

25.09.2025 16:36 Uhr

Aufatmen in der deutschen Döner-Branche: Der Streit um die beliebte Speise ist nach mehr als drei Jahren vorbei und die Deutschen können ihren Döner auch weiterhin so...

HVV-Prüfmarathon: Großangelegte Fahrkartenkontrollen in Hamburg

25.09.2025 16:20 Uhr

Im gesamten Hamburger HVV-Gebiet finden am heutigen Donnerstag die angekündigten Fahrkartenkontrollen statt. Beim sogenannten Prüfmarathon sind Mitarbeitende von acht Verkehrsbetrieben im Einsatz. Kontrolliert wird an großen Knotenpunkten...

Mammutstoßzahn? Sensationsfund im Salzgittersee

25.09.2025 14:50 Uhr

Zwei Taucher haben auf dem Grund des Salzgittersees (Niedersachsen) einen Stoßzahn entdeckt, der vermutlich von einem Wollhaarmammut stammt und damit mindestens zehntausend Jahre alt sein könnte. Der...

Produzent und DJ Alex Christensen nimmt erstmals Album in Bremen auf

25.09.2025 14:36 Uhr

Mit Hits wie „Das Boot“ von U96 oder „Du hast den schönsten Arsch der Welt“ prägte er die 90er und frühen 2000er entscheidend: Alex Christensen gehört zu...

