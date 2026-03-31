In der Hamburger City ist am Dienstag ein Aktionscamp gestartet. Organisiert wird es von einem breiten Bündnis verschiedener sozialer Gruppierungen, die die Not der mehr als 1.000 obdachlosen Menschen in Hamburg anprangern. Allein in den ersten beiden Monaten dieses Jahres sind 25 Menschen auf der Straße gestorben. Das Winternotprogramm der Stadt endet genau heute, die kalten Nächte und die Hoffnungslosigkeit bleiben.

SAT.1 REGIONAL hat mit Frederik Lücking, Sozialarbeiter vom Diakonie-Zentrum für Wohnungslose (DZW), über das Thema gesprochen.