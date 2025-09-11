Copy LinkCopy LinkShare on WhatsappShare on WhatsappShare on MessengerShare on Messenger

Am bundesweiten Warntag haben am Donnerstag um 11 Uhr Sirenen ausgelöst, Handys und Warn-Apps Alarm gegeben. Die Übung wird einmal im Jahr durchgeführt, um die Warnsysteme zu testen – für den Ernstfall vorbereitet zu sein erscheint in Zeiten von Krisen und extremen Wetterlagen besonders sinnvoll.


