Am Donnerstag, pünktlich um 11 Uhr, piepten die Handys in ganz Deutschland und die Sirenen heulten. Einmal im Jahr werden bundesweit die Kanäle und Systeme getestet, mit denen die Bevölkerung im Ernstfall flächendeckend gewarnt werden soll. Der bundesweite Warntag wird außerdem als Aktionstag genutzt, um die Menschen zu sensibilisieren und um über die verschiedenen Warnmöglichkeiten zu informieren.