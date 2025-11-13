Union und SPD haben sich am Donnerstag nach langem Streit auf ein neues Wehrdienst-Modell mit verpflichtender Musterung aller 18-jähriger Männer geeinigt. Zunächst sollen sich ausreichend junge Menschen freiwillig für den Wehrdienst melden. Reicht die Zahl der Freiwilligen nicht aus, kann der Bundestag über eine sogenannte Bedarfswehrpflicht mit einem verpflichtenden Wehrdienst entscheiden. In Norddeutschland wird die Entwicklung unterschiedlich bewertet. Während einige die Maßnahme als notwendig für die Sicherheit sehen, äußern andere Kritik an der möglichen Zwangsverpflichtung junger Menschen.
