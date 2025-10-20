Copy LinkCopy LinkShare on WhatsappShare on WhatsappShare on MessengerShare on Messenger

Am 16. November ist Oberbürgermeisterwahl in Kiel. Neun Kandidat:innen bewerben sich um die Nachfolge von Kiels Oberbürgermeister Ulf Kämpfer (SPD).

WEITERE BEITRÄGE AUS „Politik & Wirtschaft“

Video02:04 Min.

Vogelgrippe breitet sich in Schleswig-Holstein aus

20.10.2025 17:14 Uhr

Die hochansteckende Vogelgrippe verbreitet sich in Schleswig-Holstein offenbar schneller als angenommen. Nach nur einzelnen Nachweisen das Jahr über sind jetzt im Herbst auch ganze Geflügelbetriebe betroffen. In...

Video01:48 Min.

Grüne Politiker in Hamburg fordern Pflichtgesellschaftsjahr für junge Menschen

20.10.2025 16:17 Uhr

Einige Grünen-Politiker:innen in Hamburg fordern ein Pflichtgesellschaftsjahr für junge Menschen unter 28 Jahren.Der Dienst für die Allgemeinheit könnte bei der Bundeswehr, aber auch bei Rettungsdiensten, in der...

Video02:00 Min.

Kongress der IGBCE in Hannover: Zukunftskonzepte für die Wirtschaft

20.10.2025 15:14 Uhr

Bis einschließlich Freitag wollen 400 Delegierte der Industriegewerkschaft Bergbau, Chemie und Energie (IGBCE) beim Gewerkschaftskongress in Hannover (Niedersachsen) für ihre rund 570.000 Mitglieder Zukunftskonzepte entwickeln, die die...

Video02:00 Min.

Warnstreik bei Coca-Cola in Norddeutschland

20.10.2025 08:48 Uhr

An vier norddeutschen Standorten, darunter auch Bremen, des Softdrink-Herstellers Coca-Cola haben am Montag insgesamt 500 Mitarbeiter:innen die Arbeit niedergelegt und sich zu einer Streikversammlung getroffen.

Video01:32 Min.

Extremismus-Vorwürfe: Kieler Oberbürgermeisterkandidat Yilmaz äußert sich

17.10.2025 15:10 Uhr

Am 16. November 2025 wird in Kiel der neue Oberbürgermeister gewählt. Überschattet wird die Wahl von Nachrichten über Extremismus-Vorwürfe gegen den Grünen-Kandidaten Samet Yilmaz. Ihm wird vorgeworfen,...

Steuergelder in Millionenhöhe runtergespült: Hamburgs Luxus-Klo wird zugeschüttet

17.10.2025 10:20 Uhr

Nach viel Wirbel um die teure unterirdische Toilette an der Einkaufsmeile Mönckebergstraße ist eine Entscheidung gefallen: Sie wird zugeschüttet. „Die Bauarbeiten an der unterirdischen Toilettenanlage am Gerhart-Hauptmann-Platz...

