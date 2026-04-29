Buckelwal auf dem Weg in die Nordsee: Transport wechselt Schleppfahrzeug

29. April 2026
Am Morgen war der Verband südöstlich vor Fehmarn. Bodo Marks/dpa

Auf seiner Reise Richtung Nordsee wird der Lastkahn mit dem gestrandeten Buckelwal an Bord nun von einem anderen Schiff weitergezogen. Die „Fortuna B“ hat am Morgen vor 7.00 Uhr als Schleppfahrzeug übernommen, wie ein Mitglied der privaten Initiative, das an Bord ist, der Deutschen Presse-Agentur sagte.

Am Dienstagabend hatte zunächst der Schlepper „Robin Hood“ die Barge – also eine Art schwimmendes Becken – mit dem Wal am Ausgang der Kirchsee vor der Insel Poel übernommen. Anschließend fuhr er samt dem mit Wasser gefüllten Lastkahn in die Wismarbucht und weiter hinaus auf die offene Ostsee. Begleitet wurde er von dem Mehrzweckschiff „Fortuna B“, das nun die Schleppaufgabe übernimmt. 

Route um Dänemark

Laut dem Schiffs-Ortungsdienst VesselFinder befand sich der Verband gegen 8.00 Uhr östlich vor Fehmarn am Morgen. Nach Plänen der privaten Initiative soll der Wal in einer mehrtägigen Aktion um die Nordspitze Dänemarks herum durch das Skagerrak in die Nordsee gebracht und dann freigelassen werden.

Offen ist nach Expertenansicht, ob der Wal den Transport überstehen wird und ob er in der Nordsee oder im Atlantik wieder in Freiheit leben kann. Wissenschaftler vermuten, dass er vor seiner Strandung immer wieder flaches Wasser aufgesucht hatte, weil er geschwächt war und sich ausruhen wollte.

SAT.1 REGIONAL/dpa

Copy LinkCopy LinkShare on WhatsappShare on WhatsappShare on MessengerShare on Messenger

WEITERE BEITRÄGE AUS „Verschiedenes“

Zuckersteuer soll kommen – Niedersachsens Gesundheitsminister: Abgabe ist überfällig

29.04.2026 09:07 Uhr

Niedersachsens Gesundheitsminister Andreas Philippi hat die geplante Zuckerabgabe auf gesüßte Getränke als überfällig bezeichnet. Ein hoher Zuckerkonsum könne langfristig zu chronischen Erkrankungen wie Diabetes führen, sagte der...

Video02:38 Min.

Umweltverbände und Landesregierung gemeinsam für Ostseeschutz in Schleswig-Holstein

28.04.2026 17:48 Uhr

Das Ökosystem Ostsee ist gefährdet, aber in Schleswig-Holstein wurde die Rettung auf den Weg gebracht. Der Termin am heutigen Dienstag war so etwas wie ein kleiner Schulterschluss...

Video02:33 Min.

Aktion für mehr Sicherheit: Polizei kontrolliert Verkehrsteilnehmer in Hannover

28.04.2026 16:38 Uhr

Im vergangen Jahr sind in Niedersachsen 63 Fahrradfahrer:innen im Straßenverkehr ums Leben gekommen. Das waren fast 30 Prozent mehr als Vorjahr. Auch deswegen hat die Polizei in...

Video02:01 Min.

Historisches Segelschiff „Peking“ in Hamburg für Besucher wieder offen

28.04.2026 16:37 Uhr

Pünktlich zum Saisonstart wird die Viermastbark Peking, ein 100 Jahre altes Segelschiff, im Hamburger Hafen mit viel Aufwand und Liebe zum Detail wieder fit für Besucher:innen gemacht. Nicht...

Video02:30 Min.

Neuer Linienflug von Lübeck nach München

28.04.2026 16:35 Uhr

Der Flughafen Lübeck-Blankensee (Schleswig-Holstein) expandiert und bietet nach langer Zeit wieder eine Direktverbindung nach München an. Flüge gehen nun insgesamt 13 mal pro Woche – neben München...

Video02:07 Min.

„Zweiräder im Blick“: Polizei-Aktion für mehr Sicherheit im Straßenverkehr in Hamburg

28.04.2026 16:26 Uhr

Immer wieder kommt es zu tödlichen Abbiegeunfälle mit Radfahrer:innen in Hamburg. Die Hamburger Polizei kümmert sich derzeit besonders um das Thema. Am Dienstag fand eine Aktion in...

Zur Startseite