Kleiner Junge fährt mit Tretauto auf die Straße – Unfall

29. April 2026 8:55
Ein sechsjähriger fährt mit seinem Tretauto auf die Straße – und wird bei einem Unfall schwer verletzt. (Symbolbild) Friso Gentsch/dpa
Ein sechsjähriger fährt mit seinem Tretauto auf die Straße – und wird bei einem Unfall schwer verletzt. (Symbolbild) Friso Gentsch/dpa

Wilhelmshaven (dpa/lni) –

Ein sechsjähriger Junge mit Tretauto hat bei einem Unfall in Wilhelmshaven schwere Verletzungen erlitten. Das Kind sei nach bisherigen Erkenntnissen am Dienstagnachmittag mit dem Tretauto aus einer Grundstückseinfahrt auf die Straße gerollt, teilte die Polizei mit. Dort wurde der kleine Junge vom Auto eines 88-Jährigen erfasst und ein Stück weit mitgeschleift. Das schwer verletzte Kind kam ins Krankenhaus. Die Polizei nahm Ermittlungen zur Unfallursache auf.

© dpa-infocom, dpa:260429-930-7692/1

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