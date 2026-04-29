Unbekannte entwenden tonnenschweren Magneten von Baustelle

Marklohe (dpa/lni) –

Unbekannte haben von einer Baustelle im Landkreis Nienburg einen rund zwei Tonnen schweren Magneten eines Kettenbaggers gestohlen. Zudem entwendeten die Täter im Bereich des alten Windparks in Marklohe einen Container mit Schrott sowie etwa 70 Liter Diesel, wie die Polizei mitteilte.

Der Diebstahl ereignete sich demnach in der Zeit vom 24. April, 16.30 Uhr, bis 27. April, 6.30 Uhr. Aufgrund des Gewichts müssen die Täter laut Polizei mit einem Kran oder entsprechend ausgerüstetem Lastwagen am Werk gewesen sein. Die Schadenssumme stand zunächst nicht fest. Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen und sucht Zeugen.