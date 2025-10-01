In Schleswig-Holsteins Wäldern ist wieder Brunftzeit. Die Hirsche kämpfen um die Chance, sich zu verpaaren. Während man sich in dieser Zeit von den heißblütigen Hirschen in freier Wildbahn besser fernhalten sollte, kann man im Wildpark Eekholt bei Großenaspe das Schauspiel aus der Nähe bewundern.