Im Fischereihafen Bremerhaven (Bremen), dem bedeutendsten fischverarbeitenden Standort Europas, können Besucher:innen nach längerer Pause wieder Rundfahrten machen. Matrose Mark Lippert und Kapitän Tammo Gloystein fahren die Gäste mit der „Lady Sunshine“ durch die Becken des Fischerhafens. Dabei teilen sie Wissenswertes über Geschichte des Hafens, die unterschiedlichen Schiffe sowie die ansässigen Unternehmen.

Die knapp einstündigen Touren werden vom Familienunternehmen Hissenkämper angeboten, das seit 1978 in Bremerhaven aktiv ist. 

