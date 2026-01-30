Am heutigen Freitag startet wieder die Bremen Classic Motorshow – eine Messe für alle, die sich für Oldtimer interessieren. SAT.1 REGIONAL-Reporterin Johanna Fischer hat sich auf der Messe umgeschaut, was vor allem junge Leute an den historischen Autos fasziniert.
