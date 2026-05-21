Mann hantiert in Hamburger S-Bahn mit Machete

Hamburg (dpa/lno) –

Schreck für Reisende einer Hamburger S-Bahn: Ein 53-Jähriger hat während der Fahrt mit einer Machete hantiert. «Der Mann, der mit einem Hund unterwegs war, soll plötzlich aggressiv geworden sein und eine volle Deodorant-Dose in Richtung zweier Fahrgäste geworfen haben, ohne sie zu treffen», teilte die Bundespolizei am Donnerstag über den Vorfall am Mittwochabend in einer S7 von Rothenburgsort nach Tiefstack mit.

Im weiteren Verlauf habe der Tatverdächtige den bisherigen Ermittlungen zufolge eine Machete hervorgeholt und damit gegen die Sitzpolster und eine Stange geschlagen. Nach dem Halt am S-Bahnhof Tiefstack hätten die Fahrgäste die S-Bahn fluchtartig verlassen.

Kurze Zeit später habe die Bundespolizei den Mann vorläufig festnehmen können. Anschließend wurde er mit einem Platzverweis entlassen, die inzwischen in einem Gebüsch versteckte Machete wurde sichergestellt. «Gegen den 53-Jährigen wurde ein Strafverfahren wegen des Verdachts der gefährlichen Körperverletzung im Versuch und der Bedrohung eingeleitet», hieß es.