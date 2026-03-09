Der Frühling kommt – und damit auch die Zeit für Hobbygärtner:innen, sich so langsam um Balkon und Garten zu kümmern. Die Frühlingsblüher warten nur darauf, die Sonne zu genießen. Aber welche Pflanzen und Blumen können jetzt ohne Sorge vor Nachtfrösten gepflanzt werden? In einer Gärtnerei in Klein Barkau (Schleswig-Holstein) sind vor allem Hornveilchen neben den Klassikern Narzissen und Pantoffelblumen beliebt.