Am Mittwoch war Tag 23 im Hamburger Block-Prozess. Astrid H., die Frau des Kindsvaters Stephan Hensel, hat als Zeugin vor Gericht ausgesagt. Sie schilderte ihren Eindruck von den Kindern nach der Entführung, die die Steakhouse-Erbin Christina Block laut Anklage in Auftrag gegeben haben soll. Außerdem war die Aussage von David Barkay, dem mutmaßlichen Haupttäter in dem Entführungsfall, Thema. Bei der Staatsanwaltschaft soll er Christina Block schwer belastet haben.