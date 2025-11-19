Am Mittwoch war Tag 23 im Hamburger Block-Prozess. Astrid H., die Frau des Kindsvaters Stephan Hensel, hat als Zeugin vor Gericht ausgesagt. Sie schilderte ihren Eindruck von den Kindern nach der Entführung, die die Steakhouse-Erbin Christina Block laut Anklage in Auftrag gegeben haben soll. Außerdem war die Aussage von David Barkay, dem mutmaßlichen Haupttäter in dem Entführungsfall, Thema. Bei der Staatsanwaltschaft soll er Christina Block schwer belastet haben.
WEITERE BEITRÄGE AUS „Blaulicht“
Hamburger Autorin auf Hausboot getötet: Sohn muss in Psychiatrie19.11.2025 17:36 Uhr
Ein halbes Jahr nach dem gewaltsamen Tod der Hamburger Autorin Alexandra Fröhlich muss ihr Sohn in die geschlossene Psychiatrie. Das hat das Landgericht Hamburg am Mittwoch entschieden....
Nach Hausexplosion in Wolfenbüttel: Einsatzkräfte finden Leiche19.11.2025 17:31 Uhr
Fast zwei Wochen nach der Explosion in einem Reihenhaus in Wolfenbüttel (Niedersachsen) haben Einsatzkräfte nun eine Leiche in den Trümmern gefunden. Ob es sich bei dem Toten...
Löschfahrzeug prallt gegen Baum: Neun verletzte Feuerwehrkräfte bei Bad Segeberg19.11.2025 09:06 Uhr
Auf der Rückfahrt nach einem Einsatz bei einem Dachstuhlbrand in Bad Segeberg (Schleswig-Holstein) ist am Dienstagabend ein Löschfahrzeug der Freiwilligen Feuerwehr Wahlstedt aus bislang ungeklärter Ursache in...
Vorläufiger Bericht: Hamburger Familie in Hotel vergiftet18.11.2025 21:08 Uhr
Nach dem Tod einer Hamburger Familie in Istanbul belastet ein vorläufiger Bericht der türkischen Gerichtsmedizin laut Medienberichten weiter das Hotel. Darin werde erklärt, dass der Tod der...
Prozessbeginn nach Messerangriff am Hamburger Hauptbahnhof – Täterin wohl psychisch krank18.11.2025 17:19 Uhr
Fast genau sechs Monate nach dem Messerangriff mit zahlreichen Verletzten am Hamburger Hauptbahnhof wird die mutmaßliche Täterin in Handschellen in einen Gerichtssaal geführt. Die 39-Jährige nimmt zu...
Polizeiliche Durchsuchungen: Waffen und Drogen in Kiel und Neumünster sichergestellt18.11.2025 16:04 Uhr
Ermittler von Landeskriminalamt und Staatsanwaltschaft haben mit über 200 Einsatzkräften von Polizei und Zoll 20 Objekte in Kiel und Neumünster (Schleswig-Holstein) nach Waffen und Drogen durchsucht. Sie...