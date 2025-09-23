Am heutigen Dienstag war der 12. Verhandlungstag im Hamburger Block-Prozess. Stephan Hensel, der Vater der mutmaßlich entführten Kinder, wurde weiter befragt – vor allem auch vom gegnerischen Anwalt. Die Hauptangeklagte, Christina Block, schüttelte bei den Aussagen ihres Ex-Mannes ungläubig den Kopf. Ob die Anhörung besonders zur Wahrheitsfindung beigetragen hat, darf bezweifelt werden. Der Prozess wird fortgeführt.