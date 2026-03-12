Ein Jahr nach der Insolvenz des Batterieherstellers Northvolt ist immer noch unklar, ob die geplante „Gigafactory“ bei Heide (Schleswig-Holstein) tatsächlich gebaut wird. Das Projekt gilt als eines der größten Industrievorhaben im Norden mit Millioneninvestitionen und tausenden Arbeitsplätzen. Durch die geplante Übernahme durch das US-Start-up Lyten gibt es zwar neue Hoffnung, doch für die Akteure vor Ort geht die Hängepartie weiter.
WEITERE BEITRÄGE AUS „Politik & Wirtschaft“
CDU in Hamburg fordert Ende der Cannabis-Legalisierung12.03.2026 09:11 Uhr
Angesichts hoher Verwaltungskosten und vergleichsweise geringer Anbaumengen fordert die CDU in der Hamburgischen Bürgerschaft die Rückabwicklung der Cannabis-Legalisierung. Hamburger Anbauvereinigungen hätten im vergangenen Jahr an ihre Mitglieder...
„Exzellenz-Uni“: Universität Hamburg behält Status11.03.2026 18:17 Uhr
Die Universität Hamburg behält ihren Exzellenz-Status und darf sich auch ab 2027 über finanzielle Förderungen freuen. Die Entscheidung gab der Wissenschaftsrat am heutigen Mittwochabend bekannt. Seit 2019...
AfD Niedersachsen vorerst wieder „Verdachtsfall“11.03.2026 17:09 Uhr
Der Verfassungsschutz wird vorerst auf öffentliche Aussagen verzichten, in denen die AfD als „gesichert rechtsextremistisch“ bezeichnet wird. Der Grund ist ein laufendes Verfahren vor dem Verwaltungsgericht Hannover...
Olympia-Bewerbung: Hamburg rechnet mit Ausgaben von 4,8 Milliarden Euro11.03.2026 16:32 Uhr
4,8 Milliarden Euro würde Hamburg die Durchführung der Olympischen Spiele kosten. Der Senat hat am Mittwoch das Finanzkonzept vorgelegt. Ein Großteil der Kosten würden für Marketing, Personal...
Lufthansa: Piloten streiken am Donnerstag und Freitag11.03.2026 16:20 Uhr
Am Donnerstag und Freitag will die Pilotengewerkschaft Cockpit die Deutsche Lufthansa bundesweit bestreiken. Am Flughafen in Bremen werden an beiden Tagen jeweils acht Flüge gestrichen, in Hannover...
Job-Suche: Kieler Karrieretag soll bei Orientierung helfen11.03.2026 16:00 Uhr
Über 85 Unternehmen und Bildungseinrichtungen haben sich am Mittwoch auf dem Kieler Karrieretag präsentiert. Die Messe soll vor allem Schülerinnen und Schülern helfen, nach der Schule oder...