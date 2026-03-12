Ein Jahr nach der Insolvenz des Batterieherstellers Northvolt ist immer noch unklar, ob die geplante „Gigafactory“ bei Heide (Schleswig-Holstein) tatsächlich gebaut wird. Das Projekt gilt als eines der größten Industrievorhaben im Norden mit Millioneninvestitionen und tausenden Arbeitsplätzen. Durch die geplante Übernahme durch das US-Start-up Lyten gibt es zwar neue Hoffnung, doch für die Akteure vor Ort geht die Hängepartie weiter.