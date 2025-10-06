Im Tierpark Hagenbeck hat es Nachwuchs bei den Baumstachlern gegeben. Die kleine Freda hat noch weiche Stacheln, doch die werden sich bald in einen pieksigen Schutzpanzer verwandeln. Baumstachler haben rund 30.000 Stacheln, die zusätzlich über Widerhaken verfügen, um die kleinen Tierchen vor Fressfeinden zu schützen.