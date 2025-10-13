Wer in Schleswig-Holstein mit dem Auto an der Nordseeküste unterwegs ist, kommt an der B5 nicht vorbei. Die Bundesstraße führt traditionell zu den Seebädern und auf die Inseln. Seit vier Jahren wird die B5 ausgebaut, am Montag wurde südlich von Husum ein Meilenstein erreicht. Geduld ist jedoch weiter in Tönning gefragt. Dort muss die alte Eiderbrücke für die Sanierung gesperrt werden.