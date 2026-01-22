Gleichmäßig gebräunte Würstchen trotz großem Andrang? Dieser Grillfrage haben sich die Mechatroniker-Azubis Lasse Vogt und Jonas Antweiler aus Hasbergen (Niedersachsen) gestellt. Für ihre Abschlussprüfung in den Amazonen-Werken entwickelten sie den „Ama-Grill“ – einen vollautomatischen Spezialgrill, der Würstchen selbstständig wendet und bräunt.