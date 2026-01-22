Copy LinkCopy LinkShare on WhatsappShare on WhatsappShare on MessengerShare on Messenger

Gleichmäßig gebräunte Würstchen trotz großem Andrang? Dieser Grillfrage haben sich die Mechatroniker-Azubis Lasse Vogt und Jonas Antweiler aus Hasbergen (Niedersachsen) gestellt. Für ihre Abschlussprüfung in den Amazonen-Werken entwickelten sie den „Ama-Grill“ – einen vollautomatischen Spezialgrill, der Würstchen selbstständig wendet und bräunt.

WEITERE BEITRÄGE AUS „Verschiedenes“

Video03:57 Min.

Theaterstück „Mama Odessa“ feiert am Sonntag Premiere in Hamburg

22.01.2026 14:55 Uhr

Am Sonntag feiert das Theaterstück „Mama Odessa“ Premiere in den Hamburger Kammerspielen. Die Inszenierung basiert auf dem autobiografisch geprägten Roman von Maxim Biller. Im Mittelpunkt steht Mischa,...

Video03:59 Min.

Diese Dinge sind aus dem Alltag verschwunden – Sonderausstellung in Celler Museum

22.01.2026 14:32 Uhr

Mit einer Wählscheibe telefonieren oder auf einer Schreibmaschine tippen – Dinge, die heute kaum noch jemand im Alltag nutzt. Genau solchen Gegenständen widmet sich das Bomann-Museum Celle...

Video02:59 Min.

Licht Kunst Biennale 2026: Leuchtende Riesen auf Hildesheimer Hochhaus installiert

22.01.2026 13:32 Uhr

Ab Donnerstag um 18 Uhr können Menschen in der Hildesheimer Innenstadt (Niedersachsen) und etwas außerhalb an Licht-Kunstwerken vorbeispazieren. Dann startet die Licht Kunst Biennale „Evi Lichtungen“ 2026....

Flugverbot und Straßensperrungen zum Nordsee-Gipfel in Hamburg

22.01.2026 12:24 Uhr

Wenn sich die Staats- und Regierungschef:innen der Nordsee-Anrainerstaaten am Montag zu ihrem Gipfel im Hamburger Rathaus treffen, müssen sich die Bürger:innen auf Einschränkungen in der Innenstadt einstellen....

Pflegeheim in Bremen am teuersten: Eigenanteile steigen weiter deutlich

22.01.2026 09:18 Uhr

Pflegeheimbewohner in Bremen mussten zuletzt bundesweit am tiefsten in die eigene Tasche greifen. Die Zuzahlung im ersten Heimjahr lag laut einer Auswertung des Verbands der Ersatzkassen bei...

Video02:37 Min.

Reet-Ernte: Bauer aus Lübeck hält an traditionell norddeutscher Arbeit fest

21.01.2026 17:23 Uhr

Reetgedeckte Häuser sind typisch für Norddeutschland. Doch hinter den schönen Dächern steckt viel körperlich anstrengende Arbeit. Die Erntezeit von Reet ist im Winter, wenn es richtig kalt...

Zur Startseite