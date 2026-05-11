Autofahrer bei Brand auf A7 bei Jagel gestorben

11. Mai 2026

Ein Autofahrer ist in einem brennenden Auto auf der A7 in Richtung Norden bei Jagel im Kreis Schleswig-Flensburg gestorben. Laut eines Polizeisprechers habe es keine Möglichkeit gegeben, an das Auto heranzukommen, weil das Auto voll in Flammen stand. Aus bislang ungeklärter Ursache sei das Auto in der Nacht zu Montag von der Straße abgekommen und mit einer Leitplanke kollidiert. Das Geschlecht und Alter des Fahrers sind bisher unbekannt. Auch die Brandursache ist derzeit unklar.

SAT.1 REGIONAL/dpa

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