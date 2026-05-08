Eine Brandserie hält Kudensee bei Brunsbüttel (Schleswig-Holstein) in Atem. Sechs Mal sind in den vergangenen Monaten Feuer in dem 100-Einwohner-Dorf ausgebrochen. Nun hat die Staatsanwaltschaft eine Belohnung für Hinweise ausgesetzt, die Polizei hat Bilder einer unbekannten Person veröffentlicht. Die Menschen sind verunsichert und haben Angst, dass es wieder brennen könnte.
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Hamburg: Frontalcrash zwischen Linienbus und Transporter – Fahrer tot, mehrere Verletzte08.05.2026 14:56 Uhr
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Tödlicher Streit in Lachendorf: 68-Jährige stirbt nach Gewalttat07.05.2026 15:59 Uhr
In Lachendorf im Landkreis Celle (Niedersachsen) ist eine 68-jährige Frau gewaltsam getötet worden. Tatverdächtig ist ihr 74 Jahre alter Lebensgefährte. Nach bisherigen Erkenntnissen soll er die Frau...
Schockanrufe und Enkeltrick: Callcenter-Betrüger erbeuten Millionen in Niedersachsen07.05.2026 11:08 Uhr
Sogenannte Callcenter-Betrüger:innen haben im vergangenen Jahr mit gezielter Manipulation der Opfer Millionenschäden in Niedersachsen angerichtet. Mit dem Begriff Callcenter-Betrug fasst die Polizei Taten zusammen, die als „Enkeltrick“,...
14-Jähriger nach Stromschlag an Bahnstrecke in Lebensgefahr07.05.2026 09:20 Uhr
Ein 14-Jähriger ist im Landkreis Harburg (Niedersachsen) am Mittwochnachmittag beim Klettern auf einen Oberleitungsmast durch einen Stromschlag schwer verletzt worden. Der Jugendliche schwebt in Lebensgefahr. Der Unfall...
27-Jähriger stirbt nach Frontalcrash im Emsland07.05.2026 09:08 Uhr
Nach einem Unfall auf einer Bundesstraße im Emsland (Niedersachsen) ist ein 27 Jahre alter Autofahrer im Krankenhaus gestorben. Drei weitere junge Erwachsene erlitten schwere Verletzungen, wie die...
Angeklagter in Nienburg erschossen – möglicherweise Streit zwischen Großfamilien06.05.2026 17:32 Uhr
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