Eine Brandserie hält Kudensee bei Brunsbüttel (Schleswig-Holstein) in Atem. Sechs Mal sind in den vergangenen Monaten Feuer in dem 100-Einwohner-Dorf ausgebrochen. Nun hat die Staatsanwaltschaft eine Belohnung für Hinweise ausgesetzt, die Polizei hat Bilder einer unbekannten Person veröffentlicht. Die Menschen sind verunsichert und haben Angst, dass es wieder brennen könnte.