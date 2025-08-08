Copy LinkCopy LinkShare on MessengerShare on Messenger

Die ersten aufgepäppelten jungen Seehunde dieser Geburtssaison, Hubi, Steve und Scotty sind von der Seehundstation Norddeich in die Freiheit entlassen worden. Nachdem die drei ihr Wunschgewicht inklusive kleinem Puffer erreicht hatten, wurden sie nun am Strand der Nordseeinsel Juist (Niedersachsen) ausgewildert.

Damit die Jungtiere wieder in die Freiheit entlassen werden können, müssen sie mindestens 25 Kilo wiegen. In Norddeich wurden bislang 121 Tiere aufgenommen, das sind rund 30 Prozent weniger als im vergangenen Jahr. Die Tierpfleger:innen führen das auf weniger Störungen durch Menschen in der Hauptgeburtenphase ab Juni zurück. Diese fällt in der Regel in die Tourismushochsaion an der Küste.

