Eine rund sechs Meter hohe Fichte in Holzminden (Niedersachsen) sorgt für Diskussionen. Die Stadtwerke haben sie aufgestellt, um für Weihnachtsstimmung in der Innenstadt zu sorgen. Der Baum wirkt recht licht, etwas dürftig und manche würden sogar sagen: hässlich. Im Netz verbreitet sich sein Foto rasant und sorgt für fiese Kommentare. Doch dann hatte das Stadtmarketing eine Idee und nun soll der umstrittene Baum sogar dem guten Zweck dienen.
