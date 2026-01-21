Die „Alexander von Humboldt II“ ist derzeit auf großer Fahrt durch die Karibik. Damit der Traditionssegler das auch zukünftig im Dienst sein kann, steht in der Heimat in Bremerhaven (Bremen) ab April ein Werftaufenthalt an. Nach 15 Jahren ist sogenannte „Große-Klasse-Untersuchung“ – also der „Schiffs-TÜV“ – fällig. Dieser kostet rund 1,2 Millionen Euro. Die gemeinnützige Deutsche Stiftung Sail Training sammelt nun Spenden.