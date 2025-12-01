Damit auch junge Eltern an Einsätzen der Freiwilligen Feuerwehr teilnehmen können, haben sich die Feuerwehrleute in Talge, einem Ortsteil von Bersenbrück (Niedersachsen), ein neues Konzept überlegt: Während eines Einsatzes passen sogenannte „Alarm-Nannys“ auf die Kinder auf.