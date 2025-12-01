Damit auch junge Eltern an Einsätzen der Freiwilligen Feuerwehr teilnehmen können, haben sich die Feuerwehrleute in Talge, einem Ortsteil von Bersenbrück (Niedersachsen), ein neues Konzept überlegt: Während eines Einsatzes passen sogenannte „Alarm-Nannys“ auf die Kinder auf.
WEITERE BEITRÄGE AUS „Verschiedenes“
In & Out: Der Monatsrückblick für November 202501.12.2025 12:17 Uhr
Der November ist vorbei. Wie jeden Monat lässt SAT.1 REGIONAL die vergangenen vier Wochen Revue passieren. Was war „In“ und was war „Out“ in Niedersachsen und Bremen...
Klaasohm auf Borkum: Neuanfang ohne Schläge mit Kuhhörnern01.12.2025 09:00 Uhr
Nach heftiger Kritik 2024 wollen die Stadt Borkum (Niedersachsen), der Verein Borkumer Jungens und die Polizei auch in diesem Jahr für ein friedliches Klaasohm-Fest auf der Nordseeinsel...
Elbtunnel und A7 am zweiten Adventswochenende voll gesperrt01.12.2025 08:49 Uhr
Wegen Bauarbeiten werden die A7 und der Elbtunnel am zweiten Adventswochenende in beide Richtungen voll gesperrt. Die Sperrung beginnt am Freitagabend um 22.00 Uhr und endet am...
Jubiläum: Wanderup verwandelt sich zum 20. Mal in Weihnachtsdorf28.11.2025 18:11 Uhr
Wanderup bei Flensburg (Schleswig-Holstein) erstrahlt auch in diesem Jahr wieder als stimmungsvolles Weihnachtsdorf. Zum 20. Mal verwandelt sich die Gemeinde am ersten Adventswochenende in einen festlich geschmückten...
Lieferando und Co.: Sozialminister Philippi fordert Direktanstellung für Essenslieferanten28.11.2025 17:25 Uhr
Wer bei Lieferdienstplattformen wie Wolt, UberEats oder dem deutschen Marktführer Lieferando bestellt, bekommt sein Essen häufig entweder von Freiberufler:innen oder Mitarbeiter:innen eines Subunternehmens der Plattform gebracht. Viele...
Sicherheit in Fußballstadien: Innenministerin Behrens fordert schärfere Regeln28.11.2025 17:21 Uhr
Niedersachsens Innenministerin Daniela Behrens (SPD) will schärfere Regeln für die Stadionsicherheit. Dazu zählen zum Beispiel personalisierte Tickets, strengere Verbote und mehr Technik. Fans, Vereine, aber auch Teile...