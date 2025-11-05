In Hamburg arbeiten über 75.000 Menschen für die Stadt – und es werden mehr gebraucht.

Die Hansestadt ist an fast 400 Unternehmen beteiligt, von der Hochbahn, über Energieversorger bis zur Oper. Mit dem „Aktionsmonat der Stadtwirtschaft“ will der Senat jetzt neue Mitarbeiter:innen gewinnen.

Zum Auftakt in den Deichtorhallen zeigt sich, wie vielfältig städtische Jobs sein können, denn hier entsteht gerade das neue Haus der Fotografie, ein Großprojekt der Sprinkenhof GmbH, das voraussichtlich in zwei Jahren fertig sein soll.