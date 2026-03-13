Am heutigen Freitag sollte der rund 100 Millionen Euro teure Neubau des St. Elisabeth-Krankenhauses in Salzgitter bezogen werden. Doch vor ein paar Tagen meldete der Betreiber plötzlich Insolvenz an. Mitarbeiter, Bürger und sogar das Rathaus wurden von der Nachricht kalt erwischt, denn das Vorzeigeprojekt sollte eigentlich die Gesundheitsversorgung für Jahrzehnte sichern. Das Land Niedersachsen hatte den Neubau mit mehr als 35 Millionen Euro gefördert. Kommende Woche wollen Politik, Mitarbeiter:innen und Bürger:innen öffentlich darüber diskutieren.
WEITERE BEITRÄGE AUS „Medizin“
Bald noch weniger Arzttermine in Hamburg? Kassenärztliche Vereinigung warnt12.03.2026 15:00 Uhr
Einen Facharzttermin in Hamburg zu bekommen, kann schon mal einige Wochen oder sogar Monate dauern. Das könnte jetzt sogar noch schlimmer werden, warnt die Kassenärztliche Vereinigung Hamburg....
Neuer Computertomopragh an der MHH kann Ganzkörperaufnahmen machen03.03.2026 13:20 Uhr
An der Medizinischen Hochschule Hannover (MHH) (Niedersachsen) gibt es ein neues Gerät, mit dem unter anderem nun Ganzkörperaufnahmen bei einer Computertomographie (CT) möglich sind. Außerdem arbeitet das...
Schlange stehen beim Hautarzt: So will Niedersachsen gegen Facharztmangel vorgehen20.02.2026 16:38 Uhr
Viele Fachärzt:innen sind auf Monate ausgebucht und die Sprechstunden voll. Ein halbes Jahr Wartezeit bei Hautärzt:innen ist beispielsweise keine Seltenheit. Auch in Weener in Niedersachsen ist das...
Warum Herzinfarkte bei Frauen oft nicht sofort erkannt werden06.02.2026 18:18 Uhr
Herz-Kreislauf-Erkrankungen sind die häufigste Todesursache bei Frauen. Trotzdem werden ihre Symptome oft nicht als Herzinfarkt erkannt. Genau darauf macht der weltweite Aktionstag „Go Red for Women“ am...
Darmkrebs bei Gifhorner dank Vorsorge früh erkannt: Warum Früherkennung Leben retten kann04.02.2026 17:47 Uhr
Laut Krebsregister Niedersachsen wurden im Jahr 2024 rund 52.000 Neuerkrankungen registriert. In den vergangenen Jahrzehnten sind die Vorsorgeuntersuchungen immer besser geworden – und sie retten Leben. Möglicherweise...
Grippewelle in Schleswig-Holstein: Impfstoff wird langsam knapp23.01.2026 16:20 Uhr
Über die Feiertage und den Jahreswechsel ist sie etwas abgebbt – nun aber scheint die Grippewelle wieder Fahrt aufzunehmen. Immer mehr Fälle werden in Schleswig-Holstein gemeldet. Damit...