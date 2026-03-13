Am heutigen Freitag sollte der rund 100 Millionen Euro teure Neubau des St. Elisabeth-Krankenhauses in Salzgitter bezogen werden. Doch vor ein paar Tagen meldete der Betreiber plötzlich Insolvenz an. Mitarbeiter, Bürger und sogar das Rathaus wurden von der Nachricht kalt erwischt, denn das Vorzeigeprojekt sollte eigentlich die Gesundheitsversorgung für Jahrzehnte sichern. Das Land Niedersachsen hatte den Neubau mit mehr als 35 Millionen Euro gefördert. Kommende Woche wollen Politik, Mitarbeiter:innen und Bürger:innen öffentlich darüber diskutieren.