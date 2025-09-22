Als „Weltneuheit in luftiger Höhe“ bewirbt der Serengeti Park in Hodenhagen (Niedersachsen) seine neue Achterbahn Gozimba auf der eigenen Homepage. Ursprünglich sollte die Bahn im Sommer 2024 eröffnen, doch nun steht fest: Auch in diesem Jahr wird es keine Jungfernfahrt geben. Grund sind wiederholte technische Probleme: Bereits nach nur 70 Testfahrten löste sich der Kunststoffbelag der Laufrollen. Ursache sei offenbar eine Fehlkonstruktion der Fahrböcke.

Seit 2022 arbeitet der Park an der 25 Meter hohen und 400 Meter langen Bahn. Bislang wurden 7,6 Millionen Euro in das Fahrgeschäft investiert.

Trotz Rückschlägen bleiben Betreiber, TÜV und Technologiepartner optimistisch: Alle Beteiligten befinden sich aktuell in Gesprächen, um die technischen Probleme zu lösen.