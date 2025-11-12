Vor genau 70 Jahren wurden die ersten Bundeswehrsoldaten vereidigt. Das Jubiläum der Truppe wurde am heutigen Mittwoch auch in Kiel (Schleswig-Holstein) gefeiert – mit der Vereidigung von 200 neuen Marinesoldat:innen.
WEITERE BEITRÄGE AUS „Politik & Wirtschaft“
70 Jahre Bundeswehr: Jubiläumsempfang in Hannover12.11.2025 16:38 Uhr
Der 12. November gilt als Gründungstag der Bundeswehr. Vor genau 70 Jahren wurden die ersten 101 Freiwilligen vom ersten bundesdeutschen Verteidigungsminister ernannt. Am heutigen Mittwoch hat die...
A20 bei Bad Segeberg kann weitergebaut werden12.11.2025 15:49 Uhr
Seit über zehn Jahren steht der Weiterbau der A20 bei Bad Segeberg (Schleswig-Holstein) still. Jetzt kann es endlich vorangehen. Der Umweltverband BUND und das Land Schleswig-Holstein hatten...
Neue Sternbrücke in Hamburg: Klagen bleiben erfolglos – Bauarbeiten gehen weiter12.11.2025 14:53 Uhr
Die neue Sternbrücke sorgt seit vielen Monaten für Diskussionen in Hamburg. Bürgerinitiativen in Altona haben insgesamt drei Mal gegen den Neubau geklagt – der Abriss der umliegenden...
Verkehrssicherheit: Sie reinigen die mehr als 182.000 Straßen- und Verkehrsschilder in Hamburg12.11.2025 13:36 Uhr
15 Teams der Stadtreinigung säubern in Hamburg regelmäßig die über 182.000 Straßen- und Verkehrsschilder. Dabei geht es vor allem um die Verkehrssicherheit. Besonders in der dunklen Jahreszeit...
Haushaltsklausur in Niedersachsen: Fast 100 Millionen Euro können 2026 frei verteilt werden11.11.2025 17:37 Uhr
Knapp 48 Milliarden Euro umfasst der niedersächsische Haushalt für das kommende Jahr. Ein Großteil geht für Sozialleistungen, Gehälter und Zinsen drauf. Über die sogenannte „politische Liste“ können...
Spatenstich für Bauprojekt „Wilhelmsburger Rathausviertel“11.11.2025 17:35 Uhr
Wilhelmsburg entwickelt sich mehr und mehr zu einem modernen Stadtteil. Der Bedarf an Wohnungen steigt im Hamburger Süden immer weiter. Auf der alten Autobahntrasse entsteht ein neues...