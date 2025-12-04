Susanne und Thomas Jeromin haben es wieder getan und ihren eigenen Weltrekord gebrochen. 621 geschmückte Weihnachtsbäume stehen jetzt dicht an dicht in ihrem Haus. 21 mehr als im letzten Jahr – und das bereits zum achten Mal in Folge. Ihre Mission kostet nicht nur Geld, sondern auch viel Zeit. Rund ein halbes Jahr dauert es, bis der komplette Weihnachtswald aufgebaut und dekoriert ist.

Das Tannen-Paradies hat sich mittlerweile herumgesprochen. Wer klingelt, darf gegen eine kleine Spende durch den Rekord-Wald spazieren.



