Am 1. Oktober 1985 wurde der Nationalpark Wattenmeer gegründet, um dieses einzigartige Ökosystem zu schützen. In vielen Bereichen ist dies gelungen, weshalb das 40-jährige Jubiläum des Nationalparks an diesem Dienstag mit einem Festakt in Tönning (Schleswig-Holstein) gefeiert wurde. Bei all der Feierei wurde dennoch deutlich: Das Wattenmeer hat immer noch viele Probleme.
