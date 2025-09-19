Im Herzog Anton Ulrich-Museum in Braunschweig ist bei der Restaurierung eines rund 300 Jahre alten Schranks ein sensationeller Fund gelungen: In einem geheimen Hohlraum entdeckten Restauratorinnen einen handgeschriebenen Zettel – versteckt seit Jahrhunderten. Er verrät, wer das historische Möbelstück einst gebaut hat und lüftet damit ein lange gehütetes Geheimnis.
