Im Herzog Anton Ulrich-Museum in Braunschweig ist bei der Restaurierung eines rund 300 Jahre alten Schranks ein sensationeller Fund gelungen: In einem geheimen Hohlraum entdeckten Restauratorinnen einen handgeschriebenen Zettel – versteckt seit Jahrhunderten. Er verrät, wer das historische Möbelstück einst gebaut hat und lüftet damit ein lange gehütetes Geheimnis.