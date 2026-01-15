Wikipedia gehört laut Statista zu den fünf beliebtesten Webseiten in Deutschland. Weltweit wurden dort rund 65 Millionen Artikel veröffentlicht, zudem gibt es das Online-Nachschlagewerk inzwischen in 343 aktiven Sprachversionen. Am 15. Januar 2001 ging die freie Enzyklopädie online. An diesem Donnerstag feiert Wikipedia damit ihren 25. Geburtstag. Besonderes Merkmal der Plattform ist, dass die Inhalte von Ehrenamtlichen erstellt und gepflegt werden. Auch in Hannover (Niedersachsen) engagiert sich eine Gruppe von Wikipedianer:innen, die zu unterschiedlichsten Themen Beiträge für die Enzyklopädie verfasst.