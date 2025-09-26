Copy LinkCopy LinkShare on WhatsappShare on WhatsappShare on MessengerShare on Messenger

Vor 160 Jahren veröffentlichte Wilhelm Busch seine Bubengeschichte in sieben Streichen – Max und Moritz. Bis heute zählt das Werk zu den Klassikern der deutschen Kinderliteratur, übersetzt in rund 300 Sprachen und Dialekte.

Zum Jubiläum zeigt das Wilhelm Busch Museum in Hannover ab Samstag, den 27. September, eine Sonderausstellung. Zu sehen sind seltene Originalzeichnungen, die sonst im Archiv lagern. Sechs Wochen lang lassen sich so die Anfänge einer Geschichte nachvollziehen, die weit mehr als nur Unterhaltung für Kinder war.

Unter dem Titel „Böse?! Widerstand und Verbrechen – 160 Jahre Max und Moritz“ läuft die Ausstellung bis zum 8. Februar.

WEITERE BEITRÄGE AUS „Verschiedenes“

Video00:36 Sek.

Bund will 35 Milliarden Euro in Weltraumsicherheit investieren: Chancen für Standort Bremen

26.09.2025 15:48 Uhr

Der Bund will bis 2030 rund 35 Milliarden Euro in die Weltraumsicherheit investieren. Das hat Bundesverteidigungsminister Boris Pistorius (SPD) am Donnerstag angekündigt. Für Bremen als Raumfahrtstandort eröffnen...

Video02:32 Min.

Tag des Deutschen Butterbrotes: Kulturgut und beliebte Mahlzeit

26.09.2025 15:41 Uhr

Der 26. September ist der offizielle Tag des Deutschen Butterbrotes, seit 1999 wird damit eine der einfachsten und zugleich beliebtesten Mahlzeiten der Deutschen gefeiert. Ob Stulle, Bemme...

Video00:35 Sek.

Niedersachsen will Tattoo-Regeln bei der Polizei lockern

26.09.2025 15:33 Uhr

Das Niedersächsische Innenministerium möchte das Beamtengesetz ändern und Tattoos an Unterarmen von Polizist:innen erlauben. Bisher mussten Polizeibeamte derartige Tattoos unter der Dienstkleidung verstecken. An Händen, Hals und...

Video03:38 Min.

Von der Apfelernte bis zum Apfelsaft: Die Landreporterin in Schwentinental

26.09.2025 15:27 Uhr

Äpfel gelten als Lieblingsobst der Deutschen. Mehr als 20 Kilo pro Jahr isst jede Person hierzulande. In diesem Jahr gibt es besonders viele, denn die Bäume haben...

Video00:30 Sek.

Nach Drohnensichtungen: Dänemark verstärkt Grenzkontrollen

26.09.2025 14:47 Uhr

Reisende und Pendler:innen in Richtung Dänemark sollten sich an der Grenze wieder auf Wartezeiten einstellen. Die dänische Regierung will die Kontrollen nach Drohnensichtungen an den grenznahen Flughäfen...

Video04:28 Min.

Urvater des Comics: Wilhelm Busch und sein Lebensweg durch Niedersachsen

26.09.2025 12:19 Uhr

Wilhelm Busch zählt heute zu den Pionieren des Comics. 1832 im niedersächsischen Wiedensahl geboren, wurde er mit seinen Bildergeschichten rund um „Max und Moritz“ weltberühmt. Doch Busch...

Zur Startseite