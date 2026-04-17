Stall in Pohnsdorf brennt – 6.000 Hühner wohl verendet

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Ein Stall mit etwa 6.000 Hühnern hat im Kreis Plön stundenlang die Feuerwehr beschäftigt. Am Freitagmorgen waren die Einsatzkräfte noch immer mit den Nachlöscharbeiten in Pohnsdorf beschäftigt, wie ein Sprecher der Feuerwehr sagte. Der gesamte Stall sei eingestürzt. Er gehe nicht davon aus, dass die Tiere überlebt haben, sagte der Sprecher weiter. Menschen seien nicht verletzt worden.

Da das Hallendach eingestürzt war, habe es einen Bagger gebraucht, um an die Glutnester heranzukommen. Der Feuerwehreinsatz in dem kleinen Dorf in Schleswig-Holstein hatte am späten Donnerstagabend begonnen.

Der Stall sei etwa 20 mal 60 Meter groß, hieß es weiter. Das Löschwasser wurde den Angaben zufolge aus einem etwa einen Kilometer entfernten See zum Brandort transportiert. Anwohner sollten laut Polizei Fenster und Türen geschlossen halten.

SAT.1 REGIONAL/dpa