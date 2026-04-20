Zweite Saison in erster Liga: ETV Hamburg holt neuen Trainer

Hamburg (dpa/lno) –

Die ETV Hamburger Volksbank Volleys haben zur neuen Saison in der Volleyball-Bundesliga (VBL) einen neuen Trainer verpflichtet. Der Slowake Jakub Brecka wird die Hanseatinnen nach der Premierensaison in die zweite Spielzeit in der deutschen Spitzenklasse führen, wie der Club mitteilte.

Zum Ende der Saison im März hatten sich die Norddeutschen in ihrer Premierensaison von Coach Markus Friedrich getrennt. Der Trainer war überraschend nicht mehr beim letzten Saisonspiel dabei, später erklärte der Erste Vorsitzende Frank Fechner auf Nachfrage, dass der Club den erst neun Monate zuvor verpflichteten Friedrich vor der Partie freigestellt habe.

Engagement in Österreich

Nach den Abgängen einiger Spielerinnen steht im Sommer ein Umbruch im Team an. Der 36 Jahre alte Brecka war von 2024 bis 2026 Trainer des österreichischen Teams Linz AG Steelvolleys und ist seit 2026 Coach der slowakischen U20-Nationalmannschaft.

Der ETV hat die vergangene Saison als Tabellenletzter beendet, nachdem sich der Verein als einer von drei Pro-Zweitligisten vor der Saison entschieden hatte, Teil der Aufstockung in der VBL zu werden. Wegen dieses Blockaufstiegs im vergangenen Jahr und einer damit einhergehenden Nicht-Abstiegsregelung für diese und die nächste Saison ist der ETV nicht abgestiegen. Im Herbst starten die Hamburgerinnen daher in ihre zweite Bundesligasaison.