Rund 10.000 Hamburger starten in die Abitur-Prüfungen

Hamburgs (dpa/lno) –

Hamburgs angehende Abiturienten sind in die Prüfungsphase gestartet. Für rund 10.000 Prüflinge an Stadtteilschulen, Gymnasien und Berufsbildenden Schulen hätten am Montag die schriftlichen Prüfungen begonnen, teilte die Schulbehörde mit. 30 Fächer werden den Angaben zufolge in 164 Hamburger Schulen zentral geprüft. Die letzte schriftliche Prüfung sei auf den 8. Mai terminiert.

30 Fächer zentral geprüft

In den zentral gesteuerten 30 Fächern können die angehenden Abiturienten und Abiturientinnen unter drei Aufgaben zwei zur Bearbeitung auswählen. In weiteren Fächern wie Kunst, Theater und Musik stammen die Aufgaben von den jeweiligen Lehrkräften. Die Kernfächer Deutsch, Englisch, Mathematik und Französisch enthalten auch Aufgaben aus einem gemeinsamen Aufgabenpool für alle Bundesländer.

Jeder Abiturient und jede Abiturientin wird den Angaben zufolge in drei Fächern schriftlich geprüft. Den Auftakt machte am Montag das Fach Psychologie, gefolgt von Politik/Gesellschaft/Wirtschaft (PGW) am Dienstag. Die Prüfungen in den Kernfächern finden am 28. April (Deutsch), 30. April (Englisch) und 6. Mai (Mathematik) statt.

Englisch und Deutsch sind meistgewählte Fächer

Meistgewählte Abitur-Prüfungsfächer sind in diesem Jahr erneut Englisch und Deutsch, gefolgt von PGW, Geografie und Mathematik. Nach den schriftlichen Prüfungen folgen zwischen dem 17. und 30. Juni die mündlichen Prüfungen, entweder in Form einer Präsentationsprüfung oder einer klassischen mündlichen Prüfung.

«Mit dem Beginn der Abiturprüfungen erreichen unsere Schülerinnen und Schüler einen wichtigen Meilenstein ihrer Bildungsbiografie, auf den sie in den vergangenen Jahren und Monaten hingearbeitet haben», sagte Schulsenatorin Ksenija Bekeris (SPD). Sie wünsche allen Prüflingen Konzertration, Zuversicht und die Kraft, ihr Wissen und ihre Kompetenzen in dieser Situation bestmöglich zu zeigen.