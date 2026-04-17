Leiche am Hamburger Jungfernstieg aus Wasser geborgen

17. April 2026

In der Binnenalster in Hamburg ist eine Leiche gefunden worden. Mitarbeiter der Alstertouristik hatten am Morgen den Mann auf dem Bauch treibend im Wasser entdeckt, wie ein Polizeisprecher sagte. Der Mann habe bereits sichere Todeszeichen aufgewiesen. «Wir klären derzeit, ob es ein Fremdverschulden gibt oder nicht.» Die Identität des Toten war zunächst unklar. Einsatzkräfte der Feuerwehr hätten den leblosen Körper aus dem Wasser geborgen und ins Institut für Rechtsmedizin gebracht, sagte ein Sprecher der Feuerwehr in Hamburg.

SAT.1 REGIONAL/dpa

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