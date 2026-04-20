Ministerium: Buckelwal hat noch keinen Sender

Der Wal ist am frühen Morgen losgeschwommen. Boote, die ihn guiden sollen, sind in seiner Nähe. Jens Büttner/dpa

Wismar (dpa) –

Der lange Zeit gestrandete und seit Montagmorgen wieder schwimmende Buckelwal vor der Insel Poel bei Wismar ist nach Kenntnis von Mecklenburg-Vorpommerns Umweltministerium bislang ohne Sender. Nach letztem Stand von Sonntag sollte dieser erst noch angebracht werden, sagte eine Ministeriumssprecherin. Dazu sollte noch die Art des Geräts, des Klebers und die Stelle am Wal geklärt werden, auch wegen der Hautprobleme des Wals.

Der Buckelwal, der seit knapp drei Wochen vor der Ostseeküste Mecklenburg-Vorpommerns festsaß, war am frühen Morgen bei steigenden Wasserständen und starkem Wind losgeschwommen.

Der Schweriner Umweltminister Till Backhaus (SPD), hatte am Sonntag gesagt, es werde geprüft, den Wal mit einem GPS-Sender zu versehen.