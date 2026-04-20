A7 Richtung Kassel teilweise gesperrt

Hann. Münden (dpa/lni) –

Nach einem Lastwagen-Unfall ist die Autobahn 7 bei Hann. Münden in Südniedersachsen teilweise gesperrt. Betroffen ist der Abschnitt zwischen Hedemünden und Lutterberg in Richtung Kassel, wie die Polizei auf Whatsapp mitteilte. Nur ein Fahrstreifen sei befahrbar und es habe sich ein erheblicher Rückstau gebildet. Informationen zum Ausmaß des Unfalls gab es zunächst nicht.

Autofahrer sollen den Bereich bereits ab dem Dreieck Drammetal umfahren, da die Anschlussstelle Hedemünden, hinter der der Unfall liegt, gesperrt ist, wie die Beamten mitteilten. Betroffene sollen zudem auf die Beschilderungen achten. Im Bereich Hann. Münden kommt es immer wieder zu Unfällen mit Lastwagen auf der A7.