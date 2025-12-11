So langsam beginnt die Endphase der Hinrunde in der Fußball-Bundesliga. Am 14. Spieltag trifft der Hamburger SV auf Hoffenheim und St. Pauli empfängt Heidenheim. Vor allem für St. Pauli geht es um den Verbleib in Liga 1. Nach zwei Siegen in der Liga ist der HSV auf einem Stimmungshoch und auch hoch motiviert.