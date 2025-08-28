Seit 100 Tagen ist Olaf Lies neuer Ministerpräsident von Niedersachsen – Zeit für ein erstes Zwischenzeugnis aus Politik, Wirtschaft und Verbänden. Während SPD und Grüne die Zusammenarbeit loben, wirft die Opposition ihm fehlende Erfolge vor. In der Wirtschaft setzt Lies zwar Akzente bei Rüstung und Transformation, stößt mit seiner Elektro-Strategie jedoch auch auf Kritik. Besonders das Thema Bildung sorgt für Debatten – vom Handyverbot bis zur Unterrichtsversorgung.