Zwei Polizisten verletzt – Autofahrer flieht vor Verkehrskontrolle in Hamburg

Polizist:innen stehen in der Nähe des Bahnhofs Landwehr. Ein Autofahrer war hier bei einer Verkehrskontrolle geflohen und hatte dabei zwei Polizisten leicht verletzt. Foto: René Schröder/NEWS5/dpa



Ein Autofahrer ist bei einer Verkehrskontrolle geflohen und hat dabei zwei Polizist:innen leicht verletzt. Die Beamt:innen der Verkehrsdirektion wollten den Mann im Audi am frühen Abend in der Nähe des Bahnhofs Landwehr kontrollieren, als dieser plötzlich beschleunigte, wie ein Polizeisprecher mitteilte. Dabei seien die beiden Kräfte vor Ort verletzt worden. Sie wurden vorsorglich in ein Krankenhaus gebracht. Im Laufe des Abends konnte der tatbeteiligte Audi auf einem Parkplatz sichergestellt werden. Der Fahrer ist noch flüchtig.

SAT.1 REGIONAL/dpa