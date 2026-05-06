Ägypten war vor tausenden von Jahren das Land der Pharaonen. Sie bauten Tempel, die noch heute die Menschen faszinieren. Tutanchamun war einer dieser Pharaonen. Sein Grab wurde vor über hundert Jahren entdeckt und es war gefüllt mit Schätzen. In Hannover (Niedersachsen) startet am heutigen Mittwoch eine immersive Ausstellung, die Nachbildungen dieser Schätze auf eine besondere Art zeigt. Die Besucher tauchen förmlich in das Leben am Nil vor tausenden von Jahren ein. Auch ein Film und eine Virtual-Reality-Experience sind Teile der Ausstellung, die bis zum 30. August in der Alten Druckerei zu sehen ist.