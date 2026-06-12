Zwei Verletzte nach Zusammenstoß mit Wohnmobil

Dummerstorf (dpa/mv) –

Zwei Menschen sind nach einem Unfall auf der A20 bei Dummerstorf (Landkreis Rostock) verletzt worden, einer von ihnen schwer. Der Unfall ereignete sich am Freitagmittag in Fahrrichtung Lübeck, als ein 66-jähriger Autofahrer von einem Parkplatz auf die Autobahn auffuhr, wie die Polizei mitteilte. Dabei sei es zum Zusammenstoß mit dem Wohnmobil eines 70-Jährigen gekommen, der auf dem rechten Fahrstreifen fuhr.

Beide Männer wurden demnach in ein Krankenhaus gebracht. Drei Rettungswagen, ein Hubschrauber und vier Fahrzeuge der Feuerwehr waren im Einsatz, wie es weiter hieß. Eine Stunde lang war die Fahrbahn in Richtung Lübeck gesperrt, danach wurde die Fahrbahn einspurig geöffnet, bevor die Bergungsarbeiten gegen Nachmittag schließlich abgeschlossen waren. Die Unfallermittlungen laufen.